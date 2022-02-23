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Yeni dönem başlıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklayacak: Maske zorunluluğu…

Koronavirüsle mücadele devam ederken maske kullanımı konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

SAĞLIK 23.02.2022, 09:46 23.02.2022, 09:49
Yeni dönem başlıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklayacak: Maske zorunluluğu…

Türkiye’de aşılama oranının artması sonrasında kademeli olarak normalleşmeye geçişin adımlarını atmaya başlayacak. İşte maske kullanımı konusunda son dakika haberinin detayları…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Koronavirüs salgını ile mücadelede bugünkü toplantı ile birlikte yeni bir döneme geçilmesinin ilk adımlarının atılacağı konuşuluyor.

Bugünkü toplantıda, koronavirüs ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine ‘maske takarak’ kendini izole etmesi gibi kararların da çıkabileceği belirtilirken açık havada maske zorunluğunun da kaldırılması bekleniyor. Öte yandan uzmanların bu ayın sonuna doğru vaka sayısında bir düşüş beklediği ve yeni kullanıma başlanan Molnupiravir ilacı etkisiyle vefat sayısının düşeceği öngörülüyor.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK MI?

Normalleşme adımlarının ilkinin maske konusunda olması bekleniyor. Plana göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

UZMANLAR NORMALLEŞME İÇİN TARİH VERDİ

Bir süredir pozitif vakaların temaslılarına karantina zorunluluğu uygulanmıyor ve belirtisizlere test yapılmıyordu. Bu uygulama aynı şekilde devam edecek. Önümüzdeki süreçte ise sadece ‘hasta’ olarak nitelendirilenlere test yapılması tartışılıyor.

Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında “Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır” görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.

Mynet

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