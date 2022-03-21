Yazın Cilt Bakımında Yapılması Gereken 3 Şey

Havalar ısındıkça ve ortamdaki nem arttıkça cildinizin yağ bezleri aşırı sebum (doğal yağ) üretmeye başlar. Salgılanan yağ cilt yüzeyine yapışarak yağlanma ve tıkanmış gözeneklere yol açar. Akne oluşumları, yaz aylarında en sık görülen sorundur. Yağlı cilde sahip kişiler, ciltteki bakteri ve yağlar ter ile karışarak tıkanmış gözeneklere ve akneye neden olduğu için buna daha yatkındır.

Cilt zararlı UV ışınlarına maruz kaldığında güneşin zararlarından korumak için melanin üretimi artar. Fazla melanin daha koyu, bronzlaşmış cilt ile sonuçlanır. Bunların yanı sıra, ciltte kaşıntı, güneş yanığı ve güneşe karşı hassasiyete bağlı kızarıklık da oluşabilmektedir.

Yaz Aylarında Cilt Bakımı Nasıl Olmalıdır?

1. Yüz Yıkama Rutininde Değişiklik Yapılmalıdır

Yaz aylarında yağlı ciltler daha fazla yağlanabilir. Cilt tipine uygun, tüm kiri ve yağı derinlemesine temizleyen ve çıkaran bir yüz temizleyici kullanılmalıdır. Kuru cilde sahip kişilerin köpürmeyen bir temizleyiciye ihtiyacı olacaktır. Hafif, alkolsüz ve pH dengeli temizleyiciler tercih edilmelidir. Ciltteki fazla kiri ve yağı temizlemek için haftada en az iki kez yüz peelingi kullanılmalıdır. Sadece cilt tipine uygun bir peeling kullanmak ve peelingi dairesel hareketlerle nazikçe yapmak önemlidir.

2. İyi Bir Cilt Bakım Rutinini Tercih Edilmelidir

Yaza uygun ürünlerle bir cilt bakım rutini düzenli bir şekilde sürdürülmelidir. Krem bazlı ürünler yerine jel bazlı (kuru ciltler için) ve su bazlı ürünler (yağlı ciltler için) tercih edilmeli çünkü bu ürünler daha hafif ve yağlı değildir. Günde iki kez temizleme, tonikleme ve nemlendirme cildin temiz ve ferah kalmasına yardımcı olacaktır.

Antioksidan serumlar cildi nemlendirmek için harikalar yaratır. Ayrıca, cildi çevresel hasarlardan korurlar, kolajeni artırmaya yardımcı olurlar ve cilde zarar gelmesini önlemek için serbest radikalleri temizlerler. Yaz cilt bakım rutininde iyi bir antioksidan serum oldukça etkili olacaktır.

3. Her Gün Güneş Koruyucu Kullanılmalıdır

Yazın cilt bakımında kesinlikle atlanmaması gereken adım güneş kremi kullanmaktır. Yüz, eller, bacaklar ve vücudun güneşe maruz kalan diğer kısımları için güneş koruması hayati önem taşımaktadır. Aşırı UV maruziyeti cilde kalıcı olarak zarar verebilir ve güneş yanığına, kırışıklıklara, ince çizgilere, cilt kanserine ve erken yaşlanmaya neden olabilir. Peki güneş kremi alırken nelere dikkat edilmelidir? En az SPF 30 olması, geniş spektrum koruması ve ciltte ağırlık oluşturmaması önceliklidir. Özellikle yaz aylarında ciltte ağırlık oluşturmaması açısından da genellikle su bazlı güneş kremi tercih edilmektedir.