Yaylada rahatsızlanan hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van’ın Çatak ilçesinde yaylada rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatlik çalışmanın sonunda hastaneye ulaştırıldı.

SAĞLIK 03.08.2022, 10:46
Yaylada rahatsızlanan hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Çatak ilçesi Akçayar Mahallesi’ne bağlı Tako Yaylası’nda rahatsızlanan 43 yaşındaki 5 aylık gebe hasta için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Çağrı merkezine düşen ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışması sonucu hasta güvenli bir şekilde Çatak Devlet Hastanesine nakledildi. İHA

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