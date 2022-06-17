Van’da zabıta ekipleri lokanta ve restoranları denetledi
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki lokanta ve restoranları denetledi.
Gıda mühendisleri eşliğinde işletmeleri tek tek gezen ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri ayrıca 153 zabıta şikâyet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor.İHA
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