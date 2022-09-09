Van’da uygulamalı ilk yardım eğitimi vatandaşlardan büyük alkış aldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi tarafından yaşanabilecek durumlara müdahale edilebilmesi amacıyla verilen ‘ilk yardım eğitimleri' aralıksız sürüyor. ‘10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü’ etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi. Kent Park ve Van AVM’de uygulamalı yapılan ‘Yaşam boyu ilk yardım öğrenin’ temalı farkındalık eğitimleri vatandaşlardan alkış aldı.

Eğitim sonunda açıklama yapan İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Nurdan Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde öğretmen, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimleri verildiğini ifade ederek, “Bugün de ‘10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü’ nedeniyle İpekyolu Kent Park ve Van AVM’de halkımıza yönelik farkındalık eğitimleri veriyoruz.

Parkımızda piknik yapan annelerimize temel yaşam desteği eğitimiyle başladık. Kalp durması halinde neler yapılabilir ve solunumun önemini vurguladık. Solunum yolu tıkanıklığında annelerin neler yapması gerektiğini birlikte anlattık. İlk etapta ‘ne oluyor’ diye annelerimizde bir panik oluştu ama eğitimlerin önemi anlaşıldıktan sonra o ilgi ve farkındalık bizi çok mutlu etti. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.

Eğitimleri pür dikkat izleyen vatandaşlar ise evlerde bu tür durumlarla zaman zaman karşılaşabildiklerini belirterek, “Eğitimler çok faydalı oldu. Bizler de zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.İHA