Van’da şap hastalığı: Canlı hayvan pazarı kapatıldı

Van’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı.

SAĞLIK 18.08.2022, 16:13
Van’da şap hastalığı: Canlı hayvan pazarı kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Anlıak ve Işıkpınar mahallelerinde şap hastalığı tespit edildi. Şap hastalığı nedeniyle hastalığın tespit edildiği mahallelerde yaklaşık 50 bin hayvan ise aşılandı. Şap hastalığı nedeniyle mahalleler karantinaya alınırken, İpekyolu ilçesindeki canlı hayvan pazarı da tedbir amaçlı 15 gün süreliğine kapandı.

Konuya ilişkin konuşan Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, şap hastalığı nedeniyle şu an için tedbir amacıyla canlı hayvan pazarının 15 gün süreyle kapatıldığını belirterek, hastalığın devam etmesi durumunda bu sürenin uzatılacağını kaydetti.

Yorumlar (0)
29
açık
Namaz Vakti 18 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0