Van’da prostat kanseri erken dönemde tespit ediliyor

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine yeni kazandırılan Multiparametrik Prostat MR Görüntüleme (mp-MRG) yapabilen cihaz sayesinde prostat kanseri erken dönemde tespit ediliyor.

SAĞLIK 26.01.2023, 11:23
Van’da prostat kanseri erken dönemde tespit ediliyor

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, prostat kanserinin teşhis edilmesinde kullanılan detaylı bir tanı tekniği olan mp-MR görüntüleme cihazı hizmete alındı. Prostat dokusunu ve çevresindeki organları yüksek çözünürlükle görüntüleyebilen ve ayrıca prostat dokusunda gelişen lezyonları kanser riskine göre sınıflayabilen radyasyon içermeyen mp-MR görüntüleme cihazı, prostat kanserinin tespitinde en önemli yer ediniyor. Merkezin Radyoloji Ünitesine yeni kazandırılan mp-MR görüntülemeyle birlikte rahatsızlığı bulunan hastaların radyolojik görüntülenmeleriyle ilgili mağduriyet giderilmiş oldu.

“Prostat, ölüm oranı en yüksek olan kanserlerden biridir”
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Dündar, prostat kanserinin orta ve ileri yaş grubunda erkekleri etkileyen, dünya çapında erkekler arasında en sık görülen ve kansere bağlı ölüm oranlarının en yüksek olan kanserlerden biri olduğu hatırlattı. Bir erkeğin yaşam boyu prostat kanserine yakalanma ihtimalinin yaklaşık olarak 9’da 1 olduğunu ve bu yüzden önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Dündar, “Bugüne kadar serumda bakılan prostata özgü antijen (PSA) seviyeleri, rektal muayene ve USG eşliğinde rastgele yapılan biyopsi işlemleri prostat kanseri için geleneksel tanı yöntemleri olmuştur.

Prostat kanseri taraması için kullanılan serumda bakılan PSA düzeyleri prostat kanserine özgü olmayıp prostatın büyümesinde veya prostatın iltihabi hastalıklarında da yükselebilmektedir. Ayrıca serum PSA düzeyleri yüksek olan erkeklerde prostat kanseri teşhisi için yapılan biyopsi işlemi, prostat kanserinin tespit edilememesine ve önemli oranda yanlış negatif sonuçlara da yol açabilmektedir. İşte bu noktada multiparametrik prostat MR görüntülemenin önemi ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Hastaları gereksiz biyopsi işleminden kurtardı”
Mp-MR görüntülemenin radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemi olduğunun altını çizen Dündar, “Serum PSA’sı yüksek olan bir hastada biyopsi öncesi mp-MR görüntüleme yapılması önem arz etmektedir. Biyopsi öncesi mp-MR görüntülemeyle lezyonların risk sınıflandırması yapılarak prostat büyümesi ve iltihabı gibi kanser riski düşük olan önemli orandaki hasta grubu gereksiz biyopsi işlemi yapılmasından kurtulmaktadır. Ayrıca kanser riski yüksek olan hastalar tespit edilerek biyopsi için referans olabilecek görüntüler elde edilmektedir.

Böylece biyopsinin yanlış negatif sonuçlarını önemli ölçüde azaltılarak biyopsinin en doğru şekilde alınabilmesine de imkan tanımaktadır” diye konuştu.

Dündar, 2022 yılında Radyoloji Ünitesinde kurulan ileri teknolojiye sahip 1.5 Tesla MR cihazı ile birlikte; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde ileri merkezlerde görüntülemesi yapılan, daha önce bölgede bulunmayan ve büyük ihtiyaç duyulan görüntülemeleri yapabildiklerini belirterek, “MR cihazının alınmasını sağlayan değerli yöneticilerimize ve ayrıca mpPMR, mesane MR ve kardiyak MR gibi özellikli çekimlerin bir an önce hasta hizmetine sunulması için büyük gayret gösteren Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Göya’ya teşekkürler ederim” şeklinde konuştu.İHA

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