Van’da ‘Kanser Türleri ve Erken Tanı’ semineri düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Nurhan Torun; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ile erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında çeşitli bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.iha