Van’da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu

Van'da, bu yılın ikinci güneş tutulmasının yaşandığı 25 Ekim’de güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişide görme kaybı meydana geldi.

SAĞLIK 28.10.2022, 13:36
Van’da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu

Van’da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen ve aralarında çocukların da olduğu 10 kişide görme kaybı meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, birkaç gün önceki güneş tutulması sırasında maalesef istenmeyen durumların yaşandığını belirtti.

İki gün içerisinde hastaneye başvuran ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişide görme kaybı olduğunu ifade eden Evcimen, “Güneşe çıplak gözle bakmışlar. Bu hiç arzu etmediğimiz bir durum. Güneşe çıplak gözle bakmalarından dolayı bir iki saat sonra başlayan bulanık görme şikayetleri oldu. Hastalarımızın yaptığımız muayenelerinde görme keskinliğinde azalma, odaklaşmada sıkıntı, yamuk görme, dalgalı görme ve bulanık görme şikayetleri mevcuttu. Çektiğimiz filmlerde sarı nokta dediğimiz bölgede, retinanın iç tabakası ve foto reseptör tabakasında bir hasar oluştuğunu görmekteyiz. Bu da hastalarımızın görme kalitesinde düşme ve bulanık görmesine neden olmaktadır” dedi.

Güneş tutulduğu sırada güneşin parlak ışığının azaldığını ve kişilerin çıplak gözle güneşe daha rahat bakabildiğine dikkat çeken Dr. Evcimen, “Ancak bu, gözün retina tabakasında hasara neden olmaktadır. Güneş tutulması sırasında mutlaka güneş gözlüğü kullanmamız lazım. Güneşe çıplak gözle bakmamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisinin olmadığına vurgu yapan Evcimen, “Bu durum kalıcı görme kayıplarına ve kalıcı hasarlara neden olmakta olup, bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz.

Güneş tutulması sırasında, hatta normal zamanlarda da güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Çünkü güneşte ultraviyole dalga ışınları var. Bu nedenle çıplak gözle güneşe 15 saniyeden daha fazla süre bakmamamız lazım. Maalesef güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisi yok. Biz hastalarımıza bazı besin takviyeleri ve güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Bu bölgedeki hasarları, vücudun kendisi bir miktar da olsa bunu onarabiliyor. Ancak altıncı ayın sonunda kalan hasar, maalesef kalıyor ve tedavisi de yok” diye konuştu.İHA

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