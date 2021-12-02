Van’da grip olanlara maske zorunluluğu

Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde geçerli olmak üzere aldığı yeni kararları açıkladı. Kurul, mevsimsel grip, maske ve içme suyu için önemli kararlar aldı. Alınan karar gereği, içme sularına ait kaynak, kaptaj, depo ve isale hatlarının her türlü kirlenmeye karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması karara bağlanırken, alınan kararlar arasında grip hastalarına da maske takma zorunluluğu getirildi.

GRİP OLAN HASTALARA MASKE ZORUNLULUĞU…

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda; "Mevsimsel İnfluenza (grip) hastalığının önlenmesi amacıyla; grip hastalığı tanısı alan kişilerin enfeksiyonu bulaştırma süreleri boyunca tıbbi maske kullanmalarının, riskli gruplardan kaçınmalarının (65 yaş üstü, 5 yaş altı, kronik hastalığı bulunan, immün yetmezliği olan ve gebe gibi) önerilmesine, içme ve kullanma sularının temiz, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi amacıyla su deposunda suyun debisine göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazlarıyla düzenli ve sürekli olarak klorlanacaktır. Su depolarındaki klorlama cihazları sürekli olarak 24:00 saat çalışır durumda bulundurulacaktır. Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ tarafından içme ve kullanma sularına ait kaynak, kaptaj, depo ve isale hatlarının her türlü kirlenmeye karşı korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Şebeke suyu depolarının yılda en az bir defa temizliklerinin yapılarak deponun iç yüzeyi fiziksel ve teknik uygunsuzluklarından korunacaktır. Şebeke sistemlerinde meydana gelen arızalar derhal onarılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şebeke sularında bakiye klor ölçümleri düzenli olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

VanBölgeGazetesi