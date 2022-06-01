Van’da gıda ve hijyen denetimi
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki unlu mamul üretim noktaları ile fırınlarda gıda ve hijyen denetimi yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gramaj, hijyen, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri gibi detaylar kontrol edildi.
Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, unlu mamul ve fırın denetimi yaptıklarını belirtti. Vatandaşın genellikle gramaj konusunda kendilerine şikayet getirdiğini ifade eden Başkan Ergenç, yapılan denetimler çerçevesinde gramaj ve hijyen konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. Ergenç, vatandaşın sağlığı için denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.
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