Van’da fırın ve pastanelere Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde il genelinde fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

SAĞLIK 31.03.2022, 13:23 31.03.2022, 13:47

Halk sağlığı konusunda hassasiyet gösteren Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde iş yeri denetimlerine ağırlık verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç’in öncülüğünde il genelinde yer alan fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinde denetim yapıldı.

Bu çerçevede işletmelerin imalathane bölümleri ve depolarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde ise temizlik, ruhsat, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihi ve gramaj kontrolü yapıldı.

Denetimlere ilişkin konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Ramazan ayı öncesi Van’daki birçok iş yerini denetleyeceklerini belirtti. Bugün kalabalık bir ekiple denetime çıktıklarını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, “Denetimlerimiz hijyenik anlamda iyi gidiyor. İnşallah diğer işletmelerde de aynı görüntüleri elde ederiz.

Tek gayemiz vatandaşımızın nezih bir ortamda yemek yemeleridir. Denetimler sırasında hem ürünlerin son kullanma tarihi hem iş yeri hem de çalışanların hijyenine dikkat ediliyor” dedi.
Denetimlerin Ramazan süresince farklı sektörlerde devam edeceği kaydedildi.İHA

Yorumlar (1)
cano 2 saat önce
imalathanelere bonesiz ve galoşsuz girmeyiniz siz denetim yapıyorsunuz
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