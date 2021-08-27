Van’da Doktorlar Bir Günlük İş Bıraktı

SAĞLIK 27.08.2021, 16:50
Van’da Doktorlar Bir Günlük İş Bıraktı

Van-Hakkari Tabip Odası, TİS taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle bir günlük hizmet üretmeme çağrısı yaptı.

Van-Hakkari Tabip Odası, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle bir günlük hizmet üretmeme çağrısı yaptı. Odada yapılan açıklamayı Van-Hakkari Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Şin okudu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAHA FAZLA YOKSULLUĞA İTİLDİ’

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin aynı gün iş bırakma kararını desteklediklerini belirten Şin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Temmuz enflasyonunu her ne kadar yüzde 18,95 olarak açıklasa da gerçek enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğuna dikkat çekti. Şin devamla, “Sağlık emekçilerinin yoğun emek harcadığı bu dönemde özlük haklarına yönelik iyileştirme yapmak bir yana; sağlık çalışanları daha fazla güvencesizliğe ve yoksulluğa itilmişlerdir. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bunun güncel bir örneğidir. Yeni yönetmelikteki değişiklikler, aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarına daha fazla güvencesizlik ve yük getirmiştir” dedi.

BİR GÜNLÜK HİZMET ÜRETMEME ÇAĞRISI

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde talepleri karşılık bulmayan emekçilerin mali, özlük, sosyal ve demokratik hakları için 27 Ağustos Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme çağrısında bulunan Şin, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin aynı gün iş bırakma kararını desteklediklerini ifade etti. MA

Yorumlar (10)
İbr 2 gün önce
Gözünüz doysun allahtan korkun millet 2000 3000tl ye çoluk çocuklu ev geçindirmeye çalışıyor millet sokaklarda parklarda uyuyor dünyanın parasını alıyorsunuz gözünüz doymuyor
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Burhan 21 saat önce
Bira düşünerek konuşun ya
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Vanlı 2 gün önce
Aç gözünüz doysun.
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Erya 24 saat önce
Türkiyede sağlık sorunundan çok asık suratlı ve duyarsız doktur sorunu var
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vanli 1 gün önce
tabi açtırlar herbirinin sadece bir lüx arabası ve bir villası var neden 2 olmuyor iye açtırlar
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Vanlı bozkurt 23 saat önce
Bunun adı hadsizliktir birinin bunlara haddini bildirmesi lazım siz kimi cezalandırıyorsunuz iş bırakarak o cüret varmı sizde zammı verecek olanları muayene etmemek olan garip gurebaya oluyor dün ilaç yazdırmaya giden yaşlı akrabam geri gönderilmiş yazık ben idareci olsam insanıni sevmeyen bu takımın tamamını kapının onüne diplomasını iptal edip koyarım
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Rendavular kapali 1 gün önce
Arkadaşlar hem korona azaldı hemde aşı yapan sayısı azaldı ama şu rendavular bir türlü açılmıyor !
Ne bizi takan var ne soran .
Nereydeyse 1 yıldır durum böyle ama utanmazlar birde görev bırakıyor 1 günlük resmen acgozlik bu.
Hem rendavuyu açmayın hemde zam isteyin .
Devletin yerinde olsam hepinizi işten atardım.
Babam 1 yıldır gastroloji rendavuyu almaya çalışıyor 1 aydirda kan almak için hastahana hastahane geziyor ne biçim insanlarsiniz siz.
Annemde aynen şekilde .
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Dogrucu 1 gün önce
Arkadaslar bu grev, para icin yapilmadi. Bu grev yonetimin kafasina ve keyfine gore bir gecede yaptigi uygulamalara karsi durmak icin yapildi o yuzden bilip bilmeden yorum yapmayin. Haksizin karsisinda susan dilsiz şeytanlardan olmayin. Vesselam
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Vanlı 16 saat önce
Bunlar Van'da gariban halkı bulmuş doktorculuk oynuyorla bir gidin Ankara şehir hastanesi nde hastaya nasıl yardımcı oluyorlar doktorlar siz ancak kığat üzerinde yazılanları olursunuz
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