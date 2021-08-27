Van’da Doktorlar Bir Günlük İş Bıraktı

Van-Hakkari Tabip Odası, TİS taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle bir günlük hizmet üretmeme çağrısı yaptı.

Van-Hakkari Tabip Odası, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle bir günlük hizmet üretmeme çağrısı yaptı. Odada yapılan açıklamayı Van-Hakkari Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Şin okudu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAHA FAZLA YOKSULLUĞA İTİLDİ’

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin aynı gün iş bırakma kararını desteklediklerini belirten Şin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Temmuz enflasyonunu her ne kadar yüzde 18,95 olarak açıklasa da gerçek enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğuna dikkat çekti. Şin devamla, “Sağlık emekçilerinin yoğun emek harcadığı bu dönemde özlük haklarına yönelik iyileştirme yapmak bir yana; sağlık çalışanları daha fazla güvencesizliğe ve yoksulluğa itilmişlerdir. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bunun güncel bir örneğidir. Yeni yönetmelikteki değişiklikler, aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarına daha fazla güvencesizlik ve yük getirmiştir” dedi.

BİR GÜNLÜK HİZMET ÜRETMEME ÇAĞRISI

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde talepleri karşılık bulmayan emekçilerin mali, özlük, sosyal ve demokratik hakları için 27 Ağustos Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme çağrısında bulunan Şin, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin aynı gün iş bırakma kararını desteklediklerini ifade etti. MA