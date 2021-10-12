Van’da Cliniq Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Van'da fizik tedavi, psikolojik danışmanlık, beslenme ve diyet, işitme ve konuşma terapisi, evde bakım ve pilates hizmetlerinin aralarında bulunduğu bir çok farklı alanda hizmet verecek olan Cliniq Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Uzman fizyoterapist Erdal Tutan'ın kurucusu olduğu sağlıklı yaşam merkezinin açılışına iş insanları Mesut Öztürk, Zahir Kandaşoğlu, Necip Yağızer, Ümit Ertuş, Hüseyin Güneş, Abidin Öner, Sabih Kayhan, Dr. Celil Kına, Dr. Adem Canan, Yüksekova eski milli eğitim müdürü Hamza Kandaş ve bir çok davetli katıldı.

Van İki Nisan Caddesi’nde hizmet verecek olan Cliniq Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusu Erdal Tutan bu girişimlerinin Türkiye’de sağlık alanında bir ilk olduğunu söyledi. Tutan, her biri alanında yetkin 30 personeliyle hizmet vereceği merkezleri ile ilgili "Türkiye’de bir ilk olan merkezimiz Van ve çevre illerdeki halkımıza yeni teknolojik donanımı, deneyimli kadrosu ve kişiye özel terapi yaklaşımlarıyla en üst düzeyde sonuç almayı hedeflemektedir. Multidisipliner yaklaşımlarla hizmet veren tek kuruluş olarak Sağlık sektöründe büyük bir boşluğu dolduracağımıza inanıyoruz. Halkımız fizyoterapiden evde bakım hizmetlerine kadar aradığı her hizmete kurumumuzda ulaşabilecek. Halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim" açıklamasında bulundu.