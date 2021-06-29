Van’da aile hekimleri için kuralar çekildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, aile hekimlerinin yer değişikliği, askerlik ve buna benzer durumlarından dolayı açılan pozisyonlar için şeffaf bir ortamda kura çekimi yaptıklarını söyledi. Sünnetçioğlu, “İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Şemsettin Oflas başkanlığında gerçekleştirilen kura çekimlerinde 38 doktorumuz göreve başlayacak. Yapılan kura çekiminin ardından boş olan yerlerde doktorlarımız göreve başlayacak. Aile hekimliği koruyucu sağlık hizmeti verecek. Aile hekimliği; gebe, bebekler, yaşlı ve kronik hastaları takip ederek hizmet kalitemizi giderek artacaktır. Şu anda ilimizde 318 civarında aile hekimi görev yapmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunu yaparak önemli bir yükü üstlenmişlerdir. Bununla beraber salgınla mücadelede bilimsel yöntemlerin ve toplumun her kesimiyle birlikte mücadele etmenin gayretinde olduğunu görmekteyiz. Hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Aşı olmaktan çekinen, istemeyen vatandaşlarımıza ve esnafımıza sesleniyorum. Kurduğumuz stantlarda ve mobil aşı ekiplerimiz ile doktoru, hemşiresi ve sağlık memurlarıyla kapı kapı gezerek aşı yapıyoruz. Şimdi üzerimize düşeni yapalım ve aşı olmaktan geç kalmayalım” dedi.