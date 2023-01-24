Van’da 5 yıl aradan sonra ilk kez 'TAVİ işlemi' yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan kalp merkezinde önemli operasyonlar yapılmaya devam ediliyor.

İleri yaşa bağlı olarak aort kapağında kireçlenme ve bozulma meydana gelen hastalara uygulanabilen TAVİ yöntemi, ameliyat risklerini ortadan kaldıran ameliyatsız tedavi seçeneği olarak biliniyor.

En son 5 yıl önce Van’da yapılan TAVİ işlemi, 5 yıllık aradan sonra 79 yaşındaki Kadriye Demir isimli hastada uygulandı. Bir saat süren işlemin ardından yapılan ameliyatsız operasyonda 79 yaşındaki Demir’e başarılı bir şekilde uygulandı. Birkaç gün hastanede takip edilen hasta daha sonra taburcu edildi. TAVİ yöntemi 79 yaşındaki hastanın yanı sıra 2 hataya daha başarılı şekilde uygulandı.

“Başarılı bir anjiyo ile hastamızın aort kapaklarını değiştirdik”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastaneyi Doğu Anadolu Bölgesinin sağlık üssü yapma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bölgede yapılmayan ameliyatsız aort kapağı değişimini başlattıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Başarılı bir anjiyo ile hastamızın aort kapaklarını değiştirdik. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı.

Hastamızın durumu da gayet iyidir. Ameliyata gerek kalamadan yapılan bu işlemi hastanemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Van ve çevre iller için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“5 yıl aradan sonra ilk defa yapıldı”

TAVİ yönteminin, kasık damarından girilerek kireçli ve oldukça dar olan ya da ileri derecede yetmezliği olan aort kapağının değiştirilme işlemi olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre ise “TAVİ işleminde herhangi bir ameliyata, genel anesteziye gerek duyulmuyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıl aradan sonra ilk defa yapıldı.

Bu bizim 3’üncü hastamız. Kasık damarından girilerek yapılan bu işlem, yaklaşık bir saat sürüyor. Hastalarda yan etki riski oldukça düşük oluyor. Bu gibi daha önce ameliyat yapılmış, ileri derecede yaşlı, ağır akciğer hastalığı olan hastalar için ameliyat oldukça yüksek riskli oluyor. Ameliyat sırasında bir kısım hastamızı kaybedebiliyoruz ya da organ yetmezliği gelişebiliyor. Ancak TAVİ işleminde yan etki riski oldukça düşük oluyor. Hastalarımızı da 2-3 günlük takipten sonra da taburcu ediyoruz” diye konuştu.

Şenol Demir de, TAVİ işleminden sonra annesinin rahat nefes aldığını, konuştuğunu ve yürüdüğünü belirterek, operasyonu gerçekleştiren hekimlere ve hastane yönetimine teşekkür etti.İHA