Van’da 5 dakikada check up yapabilen cihaz geliştirildi

Van İŞGEM'de faaliyet yürüten bir firma tarafından geliştirilen cihaz, kısa sürede sağlık sorunlarını rapor ederek tıp dünyasına büyük kolaylık sağlayacak. İran’da 10 yıl önce prototipi yapılan ve bin 500 hasta üzerinde yapılan testlerde başarılı sonuç veren cihaz, avuç içerisinden vücudun sinir sistemine elektromanyetik titreşimler göndererek çalışıyor. Vücuttan gelen sinyalleri 5 dakika içerisinde raporlayan cihaz, 240 sağlık sorununu ortaya çıkarabiliyor. Kan ve idrar örneğine gerek kalmadan sağlık sonuçlarını raporlayan cihaz, yapılan testlerde ise yüzde 90 oranında başarı sağladı.

TEKNOFEST’te ikincilik ödülü aldı

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Bitkisel Tedavi ve Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yosef Rafıee Byraamı tarafından geliştirilen, ISO ve CE belgeleri bulunan cihaz, son olarak Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’te "Medikal Teknolojiler” kategorisinde ikincilik ödülü de aldı. Van’da ar-ge çalışmaları yapılan cihazın, 'Türk Malı' etiketiyle yakın zamanda seri üretime başlanılması hedefleniyor.

“5 dakika içerisinde bize tam check up veriyor”

İHA muhabirine konuşan cihazın buluşçusu Prof. Dr. Yosef Rafıee Byraamı, cihazın vücudun sinirlerine elektromanyetik titreşimler gönderdiğini belirtti. Cihazın 240 sağlık problemini 49 kategoride raporladığını ifade eden Byraamı, “Cihazla 10 yıl boyunca bin 500 kişide testini gerçekleştirdik. Bu testlerden muhteşem sonuçlara ulaştık. Van’da cihazın satışına başlayacağız. Bütün testlerden geçen cihazımız, yüzde 90 oranında başarılı bir sonuç verdi. Cihaz, 5 dakika içerisinde bize tam check up veriyor. Bu cihazla kan ve idrar tahlillerine gerek yok ve ekonomiktir” dedi.

“Cihazın seri üretimine başlayacağız”

Cihazın genel sağlık durumunun belirlenmesinde kullanıldığını belirten firma yetkilisi İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ise “Cihazın ar-ge çalışmalarını firmamızda başarıyla yaptık. Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasına katıldık. Üretimimiz medikal cihazlar içerisinde ikincilik ödülü aldı. Cihazın seri üretimine başlayacağız. Ürüne çok talep var. Çünkü uygun maliyetle vücuttaki sağlık problemleri rapor ediliyor. Doktorların çalışmalarına yardımcı olacaktır” diye konuştu.