Van’da 3. basamak yoğun bakım ünitesi hizmete açılıyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3. basamak 29 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılması için çalışmalar hız kazandı.

SAĞLIK 25.06.2021, 12:27 25.06.2021, 12:57
Van’da 3. basamak yoğun bakım ünitesi hizmete açılıyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik’ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, daha iyi hizmet verebilmek için birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yürüttüğümüz hizmetlerin başında 3. basamak 29 yataklı erişkin yoğunbakım gelmektedir. Bu nedenle 3. basamak yoğun bakım ünitelerinin açılması için mülkiye amirlerimizin ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve beraberindeki heyet hastanemizde incelemelerde bulunmuş ve çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını vermiştir. Bizde 3. basamak 29 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılmasına start vererek gerekli fiziki çalışmalar başlatılmış olup, inşaat çalışmalarını bitirerek gerekli tescil başvurularını yaptık” dedi.

Van ve bölge için daha önce yetersiz olan yoğun bakım ünitelerini açmaktaki amaçlarının il dışına sevkin önlenmesi olduğunu belirten Çelik, “Bu sebeple oluşan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesi, aynı zamanda il dışına sevk sırasında oluşabilecek risklerden hastaları korumak ve tedavilerini kendi şehirlerinde sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Van’ın ilçe hastanelerinden hasta kabulü en fazla olan ve bölge hastanesi olarak hizmet veren hastanemizde 3. basamak 29 yataklı yoğun bakım üniteleri çok önemlidir. Şu an itibariyle 29 yataklı yoğun bakım ünitesini haftaya açmayı hedefliyoruz. Açacağımız 3. basamak yoğun bakım ünitelerimizde 24 saat uzman hekimlerimiz ve yoğun bakım sertifikalı hemşirelerimizle hizmet vereceğiz. 3. basamak 29 yataklı yoğun bakım hizmetleri sayesinde ölümle yaşam arasında duran hastaların hayata tutunmasını sağlayabiliyoruz. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürümüzün desteği ile hastanemizin kapasitesini kaliteli ve etkin bir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yorumlar (3)
Baykar 1 gün önce
Sağlık Bakanlığına teşekkür ederiz. bu hizmet saglik hizmeti verilen tüm büyük hastanelerde vardır. Bu durumu reklamlastırmamak gerektir.
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ESENGÜL HAKANOĞLU 8 saat önce
CENABI ALLAH EMEĞİ GEÇENLERDEN RAZI OLSUN BÖLGE HASTANESİ ÇOK HARİKA HİZMET VERMEKTEDİR. YÜCE ALLAH TAN BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİYORUM
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NEVZAT 1 gün önce
üç basamaklı yoğun bakım ne demek
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