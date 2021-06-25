Van’da 3. basamak yoğun bakım ünitesi hizmete açılıyor
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3. basamak 29 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılması için çalışmalar hız kazandı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik’ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, daha iyi hizmet verebilmek için birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yürüttüğümüz hizmetlerin başında 3. basamak 29 yataklı erişkin yoğunbakım gelmektedir. Bu nedenle 3. basamak yoğun bakım ünitelerinin açılması için mülkiye amirlerimizin ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve beraberindeki heyet hastanemizde incelemelerde bulunmuş ve çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını vermiştir. Bizde 3. basamak 29 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılmasına start vererek gerekli fiziki çalışmalar başlatılmış olup, inşaat çalışmalarını bitirerek gerekli tescil başvurularını yaptık” dedi.
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