Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi artan vakalar sebebiyle yeni karar aldı!

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi artan koronavirüs vakaları nedeniyle poliklinik randevularının azaltıldığını duyurdu.

SAĞLIK 30.07.2021, 10:15
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi artan vakalar sebebiyle yeni karar aldı!

Van YYÜ Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre, Van’da artan koronavirüs vakaları sebebiyle normal hizmet alanlarının tekrar Covid-19 hizmet alanlarına dönüştürüldüğü duyuruldu.

kaynak: şehrivan

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