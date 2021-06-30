Van, vaka sayısı en yüksek 18'inci şehir…

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü. Van'ın komşu illerinin de içerisinde yer aldığı Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize ise 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Van ise en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 18. sırada yer aldı.

SON HAFTALARDA VAN'DA VAKA SAYISI ARTTI

Geçtiğimiz aylarda, koronavirüs vaka sayısı en az iller sıralamasında ilk beşte yer alan Van, son haftalarda vaka sayısı en fazla olan iller arasına girdi. İllere göre her yüz bin kişide görülen vaka sayısı açısından Van, 65,25 oranıyla en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 18. sırada yer aldı.

8 Hindistan varyantının da tespit edildiği Van'da vakaların her geçen gün artması, vatandaşları endişelendiriyor. Hindistan varyantı 4'ü Erciş'te, 4'ü İpekyolu ilçesinde tespit edildi. Aşı oranının da düşük olduğu Van'da, vakalar her geçen gün artmaya devam ediyor.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Van'ın komşu illerinin de içerisinde yer aldığı haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

İllerde 19-25 Haziran'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı: "Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85, Kütahya 102,48, Bitlis 96,58, Rize 95,54, Erzurum 95,22, Kırıkkale 89,7, Ankara 83,64, Sivas 78,32, Bolu 74,65, Kayseri 74,5, Ardahan 72,79, Isparta 69,04, Çorum 68,85, Kars 67,39, Gümüşhane 67,04, Kırşehir 65,83, Van 65,25, Sakarya 63,78, Artvin 59, Düzce 57,12, Tokat 56,87, Zonguldak 55,99, Diyarbakır 55,34, Hakkari 54,9, Trabzon 54,44, İstanbul 54,3, Erzincan 52,89, Yalova 52,89, Kocaeli 51,97, Denizli 51,01, Siirt 50,44, Mardin 48,55, Kastamonu 47,82, Bilecik 46,64, Konya 46,44, Burdur 46,05, Çankırı 45,21, Bartın 44,23, Bayburt 43,95, Malatya 43,29, Elazığ 43,2, Bursa 43,14, Ordu 42,95, Yozgat 42,23, Afyonkarahisar 41,52, Niğde 41,15, Nevşehir 40,66, Tekirdağ 37,74, Muş 37,46, Batman 37,08, Bingöl 35,14, Balıkesir 34,91, Samsun 34,36, Karabük 33,66, Antalya 32,96, Uşak 32,21, Giresun 31,87, Kırklareli 31,79, Manisa 30,75, Aksaray 30,73, Amasya 28,61, İzmir 27,4, Şırnak 26,78, Karaman 26,68, Çanakkale 26,41, Şanlıurfa 25,53, Gaziantep 25,08, Tunceli 22,77, Muğla 21,48, Sinop 20,33, Mersin 18,3, Iğdır 17,39, Aydın 14,57, Kahramanmaraş 14,55, Kilis 14,01, Edirne 11,28, Adana 9,61, Hatay 6,99, Adıyaman 6,96, Osmaniye 4,92."

Van Bölge Gazetesi