Van vaka oranıyla yerini koruyor  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 20-26 Kasım Covid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu. Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen 5 il ise Şırnak, Hakkari, Van, Batman, Muş olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz hafta 3’üncü sırada yer alan Van, 20-26 Kasım arasında bir haftalık vaka sayısında yerini korudu.