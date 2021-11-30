Van vaka oranıyla 3. sırada  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Covid- 19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 13-19 Kasım Covid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu. Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen 5 il ise Şırnak, Hakkari, Van, Batman, Muş olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz haftalarda 2’nci sırada yer alan Van, 13-19 Kasım arasında bir haftalık vaka sayısında 3’üncü sıraya düşerek Hakkari’nin ardında yer aldı.