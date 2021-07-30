Van Kırmızı Listeden Çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Van ile ilgili açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Van ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca Van'ın kırmızı listeden turuncu listeye geçtiğini duyurdu.
İşte Bakan Koca'nın Van Paylaşımı:
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