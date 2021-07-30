Van Kırmızı Listeden Çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Van ile ilgili açıklamada bulundu.

SAĞLIK 30.07.2021, 22:59 30.07.2021, 23:06
Van Kırmızı Listeden Çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Van ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca Van'ın kırmızı listeden turuncu listeye geçtiğini duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın Van Paylaşımı:

VAN VE ERZURUM, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti.

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Yorumlar (1)
altair 12 saat önce
turizm sezonu bitsin okullar açılsın yine kırmızı boyarlar merak etmeyin muğlanın mavi olması gibi
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