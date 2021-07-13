Van'ın haftalık vaka sayısı açıklandı

3 -9 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Koca, haritalı paylaşımına "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." notunu düştü.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

VAN KÖTÜYE GİDİYOR

Van'ın haftalık Kovid-19 vaka yasısı, her 100 bin kişide 100,41'e yükseldi. Van aşılamada ise yüzde 50 bandını dahi geçemedi.

EN FAZLA VAKA SAYISI SİİRT'TE

Bu kapsamda en fazla vaka sayısı 231,67 ile Siirt'te olduğu görüldü. Siirt'i Ağrı ile Bitlis takip etti.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

En az vaka görülen iller Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana oldu.