Van'ın haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarını duyurdu. Bu kapsamda en yüksek vaka görülen il, aşılamanın en düşük olduğu Siirt oldu.
3 -9 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Koca, haritalı paylaşımına "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." notunu düştü.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
Van'ın haftalık Kovid-19 vaka yasısı, her 100 bin kişide 100,41'e yükseldi. Van aşılamada ise yüzde 50 bandını dahi geçemedi.
EN FAZLA VAKA SAYISI SİİRT'TE
Bu kapsamda en fazla vaka sayısı 231,67 ile Siirt'te olduğu görüldü. Siirt'i Ağrı ile Bitlis takip etti.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
En az vaka görülen iller Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana oldu.
|İmsak
|03:00
|Güneş
|04:46
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:17
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23