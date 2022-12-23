Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun’dan Van’a doktor müjdesi!

Hastane içerisinde klinikleri kurup daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına çalışmalarını sürdüren Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, bu sürecin daha ileri gitmesi adına gereken çalışmalara devam ediyor.

2 DOÇENT, 9 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU AÇILDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olarak hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için son 2 hafta içerisinde 2 doçent ve 9 doktor öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi kadrosu açıldı.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, önümüzdeki günlerde yeni kadroların açılması için gereken başvuruları ve görüşmeleri yaptıklarını belirterek, “Desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e teşekkür ederim” dedi.

27 ARALIK’TA 53 HEKİM VAN’A ATANACAK

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın 27 Aralık Salı günü gerçekleştireceği 108. devlet hizmet yükümlülüğü kurasında Van’a 45 uzman hekim 8 doktor ataması olmak üzere 53 doktorun ataması yapılacak.

Şehrivan Gazetesi