Van İl Sağlık Müdürlüğünde Neler Oluyor?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren ve aşılama süreci sonrası düşüşe geçen Koronavirüs vaka sayıları Kurban Bayramı sonrası Van'da tekrar yükselişe geçti. Van'da hastanelerde doluluk oranı yüzde 90'lara vurdu.

SAĞLIK 28.08.2021, 17:44 28.08.2021, 17:54
Van İl Sağlık Müdürlüğünde Neler Oluyor?

Tüm Türkiye'de devam eden aşı seferberliği kapsamında Van'da da Koronavirüs aşıları yapılmaya devam ediyor. En az aşı yapılan iller arasında yer alan Van'da aşılama oranları Sağlık bakanlığından gönderilen Koordinatör sonra arttığı gözlemlendi. Ve Van Turuncu renkten sarıya geçti.

31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arası için açıklanan tabloda Van'da 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 278 iken, bugün Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı harita göre bu oran 198'e kadar geriledi.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, COVİD-19 pandemisi süresince yetersiz kaldığından dolayı Sağlık Bakanlığından görevlendirilen Koordinatör, kentte yapmış olduğu çalışmalar ile haritada turuncu renkten sarıya geçti.

50’E YAKIN SAĞLIKÇI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Pandemi sürecinde uyguladığı yanlış sağlık politikası ve çalışmaları nedeniyle birçok sağlık çalışanlarının da tepkisini çeken Sağlık İl Müdürü Sünnetçioğlu, özellikle Van’da delta virüsü korona yükselişinden sorumlu tutuldu. Sünnetçioğlu, pandemi sürecinde birçok personeline açtığı soruşturmalar ile de adını sıkça duyurdu. Pandemi sürecinde canı pahasına mücadele veren sağlık çalışanları doktorlar ve birçok başhekimi de istifaya zorladığı iddiaları ise dilden dile dolaşıyor.

VAN'DA SALGINDAN HER GÜN 7-8 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yatmakta olan Koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca kentteki pandemi hastanesindeki yatak kapasitelerinin dolduğu ve hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole edilmekte olduğu da gelen bilgiler arasında. Hastanede bazı günler 7-8 ölüm yaşanmakta ve insanlar hayatını kaybetmekte. Vatandaşlar ise yaşanan durum karşısında, "Hastalarımız buraya sağlam geliyor ölülerini alıyoruz" diyor.

DOKTORLARIN İSTİFASI HASTALARI MAĞDUR ETTİ

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum uzmanları istifaya zorlanma sebebi ile vatandaşları mağdur edildi. İstifa eden uzman doktorların çoğu özel hastaneler ile anlaştı. Ayrıca yeni doğan ünitesi kapatılarak hastalar özel hastaneye veya üniversite hastanesine yönlendiriliyor.

MÜDÜR TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurmak için aradığımız İl Sağlık müdürü ise telefonlara çıkmadı.

Kaynak: VanEkspres

Yorumlar (6)
RAMBO 20 saat önce
Soğan soyuluyor yaşarıyor gözler.Bir memleket soyuluyor aldırmıyor beyler.
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Vanly 16 saat önce
Sünnetçioglu bu süreci çok iyi yönetti hastaneler tıklım tıklım kimse aşı yapmaz suçu bu adama atarlar memlekette sağlıkçılara laf yok hepsinden Allah razı olsun
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Vanli 16 saat önce
İlçe saglikta on yıldır personelin uğradığı yok.kendinize gelin beyler daha neler dönecek neler.
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Van65 7 saat önce
Insanların maske takmaması aşı yaptırmaması vakaları elbette yükseltir. Bunun sorumluluğunu da başkasına yüklemek çok basittir. Sayın müdür elinden geleni 2 senedir yaptı. Kendisine bir Vanlı teşekkür ederiz.
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Mehmet 14 saat önce
İl sağlık müdürü hakkında yapılan bu kasıtlı haberi kınıyorum. İnsanlar aşı yapmıyorsa zorlamı yaptıracak.
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hüseyin can 6 saat önce
sünnetçioğlu memleketi iyice sünnet ediyor. milletvekilleri uyusun..
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