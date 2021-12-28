Van, en az vakayla yine ilk sırada...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan'da haftalık vaka sayılarının arttığına dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alarak 2,44 oranıyla yine bir rekora imza attı. 4-10 Aralık arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayılarında ilk sıraya yükselen Van, 11-17 Aralık arasında ilk sırada yer alarak 2,44 oranıyla yeni bir rekora imza attı.

Haftalık olarak vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenirken, Van son açıklanan rakamlara göre en az vakanın görüldüğü il olarak 2,44 oranıyla ilk sırada yer aldı. Van, 11-17 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka sayısında ilk sırada yer alırken, Hakkâri ikinci, Muş ise üçüncü sırada yer aldı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" ifadelerine yer verdi. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre bu hafta Rize, en çok vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıkarken, Van ise Türkiye genelinde 81 il içerisinde en az vakaya ile bir kez daha rekora imza attı.

Vakanın en az görüldüğü illerin başında bu hafta Van gelirken, Van'ı sırasıyla Hakkâri, Muş, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Kars, Bingöl ve Diyarbakır takip etti. Van, 2,44 oranıyla 11 - 17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Türkiye genelinde ilk sırada yer alarak, en az vakayla bir kez daha rekor kırdı.

bölgegazetesi