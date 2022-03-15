Van, en az vakada ikinci sıradaki yerini korudu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, 26 Şubat - 4 Mart arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin, İstanbul, Ankara ve İzmir olduğuna dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde 37,34 oranıyla en az vakanın görüldüğü iller arasında ikinci sırada yer aldı.

Son haftalarda 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayılarında ikinci sırada bulunan Van, 26 Şubat- 04 Kart arasında 37,34 oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu. 26 Şubat- 04 Mart tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka sayısında bu hafta Şırnak yine ilk sırada yer alırken, Van ikinci, Hakkari ise üçüncü sırada yer aldı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre bu hafta İstanbul, en çok vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıkarken, Van ise Türkiye genelinde 81 il içerisinde en az vakaya sahip ikinci il olma başarısı gösterdi. Vakanın en az görüldüğü illerin başında bu hafta yine Şırnak gelirken, Şırnak sırasıyla Van, Hakkâri, Bingöl, Mardin, Batman, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa takip etti. Van, 37,37 oranıyla 26 Şubat- 4 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

BAŞKENT ZİRVEDE…

İllere göre 26 Şubat-4 Mart'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Ankara (916,03), Kırşehir (906,79), Amasya (868,4), Eskişehir (856,33), Ordu (742,83), Samsun (736,18), Bolu (706,22), Isparta (701,63), Çorum (684,99), Kocaeli (676,44), Çanakkale (662,51), Yalova (660,48), Karabük (649,85), Tunceli (646,78), Bilecik (631,09), Kastamonu (626,48), Giresun (625,79), Trabzon (614,19), Çankırı (595,88), Denizli (574,09), Mersin (571,29), Kırklareli (564,19), Aksaray (555,16), Sinop (548,51), İstanbul (522,38), Karaman (520,02), Muğla (519,52), Zonguldak (516,38), Yozgat (500,36), Tokat (465,18), Düzce (464,37), Kayseri (459,23), İzmir (456,19), Rize (451,6), Nevşehir (451,29), Konya (441,06), Kırıkkale (438,46), Osmaniye (438,33), Balıkesir (435,95), Bursa (434,94), Adana (434,18), Artvin (427,62), Burdur (426,72), Erzincan (425,95), Sivas (425,39), Kütahya (409,75), Edirne (393,58), Sakarya (390,9), Aydın (374,15), Niğde (367,04), Tekirdağ (355,31), Malatya (334,24), Ardahan (330,76), Elazığ (330,73), Gümüşhane (266,46), Hatay (254,86), Kilis (243,44), Bartın (238,46), Kahramanmaraş (223,51), Uşak (215,71), Afyonkarahisar (211,24), Gaziantep (196,72), Adıyaman (192,04), Bayburt (188,14), Iğdır (186,06), Diyarbakır (183,71), Manisa (179,8), Kars (170,06), Antalya (125,92), Bitlis (123,77), Erzurum (110,19), Şanlıurfa (103,03), Ağrı (94,92), Siirt (90,67), Muş (85,14), Batman (83,18), Mardin (81,37), Bingöl (71,7), Hakkari (60,02), Van (37,34), Şırnak (31,83)."