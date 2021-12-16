Van, en az vaka sayısında ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane'de haftalık vaka sayılarının arttığına dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer aldı.

Önceki haftalarda üçüncü sıralarda yer alan Van, 27 Kasım ve 03 Aralık arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayılarında ilk sıraya yükseldi. Haftalık olarak vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenirken, Van son açıklanan rakamlara göre en az vakanın görüldüğü il olarak ilk sırada yer aldı.

Van, 27 Kasım- 03Aralık tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka sayısında ilk sırada yer alırken, Şırnak ikinci, Bitlis ise üçüncü sırada yer aldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" ifadelerine yer verdi.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre bu hafta Çanakkale, en çok vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıkarken, Van ise Türkiye genelinde 81 il içerisinde en az vakanın görüldüğü il olarak kayıtlara geçti.

Vakanın en az görüldüğü illerin başında bu hafta Van gelirken, Van'ı sırasıyla Şırnak, Bitlis, Hakkâri, Muş, Ağrı, Mardin, Batman, Siirt ve Diyarbakır takip etti. Van, 6,35 oranıyla 27 Kasım 03 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

bölgegazetesi