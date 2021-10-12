Van en az vaka oranıyla Türkiye birinciliğini korudu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun en fazla vakanın görüldüğü iller olurken, Van ise Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü il olma unvanını korudu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, . Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun'da haftalık vaka sayılarının arttığına dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında birinci sırada yer almaya devam etti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında bulundu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre Bursa, en çok vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıkarken, Van ise Türkiye genelinde 81 il içerisinde en az vakanın görüldüğü il olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor.
4 ay öncesine kadar 5 binlere kadar gerileyen vaka sayısı, Eylül itibariyle adeta pik yaptı. Virüs kaynaklı ölüm oranları da fazlasıyla yükseldi. Hemen hemen her platformda aşının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül- 1 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, belirtilen haftada vaka sayısı en çok Bursa'da arttı.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun'dan oluştu. Vakanın en az görüldüğü illerin başında Van gelirken, Van'ı sırasıyla, Antalya, Muğla, Siirt, İzmir, Aydın, Şırnak ve Mardin takip etti. Van, 35,76 oranıyla 25 Eylül- 1 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Türkiye genelinde ilk sırada yer almaya devam etti.
bölgegazetesi
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