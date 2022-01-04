Van'daki hastanelerden randevu almak sabır istiyor

Van'da yaşanan yoğunluk nedeniyle kamu hastanelerine randevu almak her geçen gün zorlaşıyor. Pandemi sürecinden bu yana MHRS ve Alo 182 üzerinden devlet hastanelerine randevu almak adeta imkansız hale geldi. Randevu almak için beklemek zorunda kalan vatandaşlar, genellikle çareyi özel hastanelerde buluyor.

Vatandaşlar, istedikleri branşa randevu alamayınca şikayetlerini internet ortamındaki platformlarda da dile getiriyor. Bu platformlardan biri olan Google Haritalardan Van’daki kamu hastanelerine yorum yağdı. İstedikleri polikliniklerden randevu oluşturamayan vatandaşlar, kamu hastanelerinin Google Haritalar hesabına yüzlerce yorum yaparak, dert yandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi en çok yorum yapılan hastaneler oldu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Van İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Doktor Adem Ergioğuz, kamu hastanelerinde herhangi bir randevu sorununun olmadığını belirtti. Ergioğuz ayrıca doktorların ek mesaiye kaldığını ve Van’a 44 yeni hekim atamasının yapıldığını dile getirdi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel