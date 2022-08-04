Van'da zam şampiyonu ilaçlar oldu

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 79,60 oranında artış gösterdi. Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 6,98'lik oran ile sağlık grubunda olurken en fazla düşüş gösteren grup ise 0,85'lik oran ile ulaştırma grubu oldu.

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TÜİK'in verdiği bilgilere göre, madde bazlı değerlendirme yapılırsa yurt genelinde ilaçlar yüzde 18,66 ve yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 16,54'lük oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olurken yüzde 8,18 oranında değer kaybeden kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları en fazla ucuzlayan ürün oldu. Öte yandan Yİ-ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 5,17'lik bir artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 144,61 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 18,96 artış, imalat sektöründe yüzde 2,94 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 6,44 artış ve su sektöründe ise yüzde 5,15 oranında artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 12,28'lik oranla enerji grubunda olurken, en yüksek yıllık artış yüzde 350,64'lük oranla enerji grubunda gerçekleşti.

Bölgegazetesi