Van'da yenilenen kemoterapi ünitesinde günlük 50 hasta tedavi oluyor

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastane imkanlarını daha iyi duruma getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kanser hastalarına modern şartlarda hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Sarıkaya, "Merkezimiz çok güzel. Yaklaşık 4 bin kanser hastasının tedavi ve takiplerini yapıyoruz.

İlimiz dışında çevre illere de hizmet veriyoruz. Hastalar günübirlik kemoterapi tedavilerini alıp ayrılıyorlar. Batıdan tedavi olmak için hastanemize gelen hastalar var. Tıbbi açıdan tüm imkanlarımız mevcut. Emek veren tüm sağlık personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cezmi Meral ise kemoterapi ünitesi, hematoloji ve tıbbi onkoloji ünitelerine günlük 140 hastanın başvurduğunu belirtti.

Kemoterapi ünitesinde aynı anda tedavi gören hasta sayısını 50'ye çıkardıklarını anlatan Meral, şunları kaydetti:

"Ünitemizde iki hematolog, iki onkoloji uzmanı, iki eczacı, eczacı yardımcısı ve yedi hemşire görev yapıyor. Hastalarımızın daha konforlu hizmet sunmak için bekleme, hasta refakatçileri ve ayrı kan alma alanları oluşturduk. Kan sonuçları daha erken çıkıyor. Hastalar aynı gün içinde kemoterapi tedavilerini oluyor. Kemoterapi ve onkoloji polikliniklerimizde yaklaşık 4 bin takipli hastamız mevcut. Ünitemiz saat 8 ile 16 arasında hizmet veriyor. Hastalara daha iyi şartlarda hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor."AA