Van'da yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma Polikliniği'nde 100 bağımlıdan 40'ı sigarayı bırakıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği uzmanlardan Dr. Siahmet Atlı, sigara bırakma konusunda yüzde 40 civarında bir başarı sağladıklarını belirterek, “Tedavi olan hastalarımızın bir daha gelmediğini gördük” dedi.

SAĞLIK 04.01.2023, 17:00 04.01.2023, 17:19
Van'da yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma Polikliniği'nde 100 bağımlıdan 40'ı sigarayı bırakıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya bakan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Sigara Bırakma Polikliniklerini yeniden dizayn etti. Hastane bünyesinde hizmet vermeye başlayan polikliniğe başvuran 100 bağımlıdan 40’ının sigarayı bırakmak için ilk adımı attığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin gazetecilere konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, Van'da sigarayı bırakma oranında ciddi bir başarı elde ettiklerini belirtti. Sigara bırakma polikliniğinin 2022 yılının Şubat ayında açıldığını hatırlatan Dr. Atlı, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde daha sonra ilgi artmaya başladı. 3 arkadaşımız sigara bıraktırma için Çarşamba günleri hizmet vermektedir. Yaklaşık bin civarı hasta tecrübemiz oldu ve çoğunda olumlu netice aldık. Hizmetlerden sonra yüzde 40 civarında bir başarı el ettiğimizi söyleyebilirim, çünkü tedavi olan hastanın bir daha gelmediğini gördük” diye konuştu.

Van’da vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Atlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sigara bırakma ilacı ve nikotin replasman tedavisi uyguluyoruz. Van’da özofagus ve larenks kanserleri yaygındır. Solunum yolu, tansiyon ve kalp damar hastalarının sigara bırakması çok önemlidir. Hizmet için buradayız ve halkımızı da bekliyoruz. Tedaviden sonra ben sigarayı bırakamadım diyen bir kişi duymadım. Şubat ayında bakanlığımızın onayıyla sertifikalı sigara bırakma kursunu yapacağız. Kurs sayesinde Van’da 30 göğüs hekiminin hastalarla birlikte sertifika alacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte de büyük bir atılım sağlanacağını düşünüyoruz.”

“Sigarayı bırakmak için ikna oldum”
Sigarayı bırakmak için polikliniğe gelen Yunus Caner isimli vatandaş ise “Senelerdir sigarayı bırakmak için mücadele ediyorum ama bir türlü bırakamıyorum. Birkaç arkadaşım sigara bırakma polikliniğe başvuru yapmış ve olumlu sonuçlar almışlar. Hekimlerimiz de bu konuda ciddi bir ilgi gösteriyorlar. Sağlığımız için sigarayı bırakmalıyız. Ben de bırakmak için ikna oldum ve etrafımdaki herkese tavsiye edeceğim” şeklinde konuştu.iha-AA

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