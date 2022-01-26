Bu hafta Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon en fazla vakanın görüldüğü iller olurken, Van ise yine ülke genelinde en az vakanın görüldüğü il oldu. Açıklanan son verileri göre Van'da vaka sayısında artış olduğu gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, 08-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olduğuna dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alarak 16,44 oranıyla zirvede yer aldı.

Son haftalarda 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayılarında ilk sıraya yükselen Van, 08-14 Ocak arasında 16,44 oranıyla yine ilk sırada yer almayı başardı. Haftalık olarak vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenirken, Van son açıklanan rakamlara göre en az vakanın görüldüğü il olarak 16,44 oranıyla ilk sırada yer aldı. Van, 08-14 Ocak tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka sayısında ilk sırada yer alırken, Hakkari ikinci, Şanlıurfa ise üçüncü sırada yer aldı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon" ifadelerine yer verdi. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre bu hafta yine Bingöl, en çok vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıkarken, Van ise Türkiye genelinde 81 il içerisinde en az vaka ile bir kez daha ilk sırada yer aldı.

Vakanın en az görüldüğü illerin başında bu hafta yine Van gelirken, Van'ı sırasıyla Hakkâri, Şanlıurfa, Ağrı, Adıyaman Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin takip etti. Van, 16,44 oranıyla 08 - 14 Ocak arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Türkiye genelinde yine ilk sırada yer alarak, en az vakaya sahip il olma başarısı gösterdi. Açıklanan verilere göre bu hafta Van'da vaka sayılarında artış olduğu görüldü.