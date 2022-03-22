Van'da vaka sayıları ciddi oranda düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde en vakanın olduğu bölge Doğun Anadolu Bölgesi olurken, son haftalarda ikinci sırada yer alan Van, bu haftada 19,19 onarıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

SAĞLIK 22.03.2022, 09:09
Van'da vaka sayıları ciddi oranda düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasındaki haftalık vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, vaka sayıları İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, 05-11 Mart arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir'in geldiğine dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde 19,19 oranıyla en az vakanın görüldüğü iller arasında ikinci sırada yer aldı.

Son haftalarda 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayılarında ikinci sırada yer alan Van,  05-11 Mart arasında da 19,19 oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu.  05-11 Mart tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka sayısında bu hafta Şırnak ilk sırada yer alırken, Van ikinci, Hakkari ise üçüncü sırada yer aldı. Bu hafta yine İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla vakanın görüldüğü iller olurken, Van ise ülke genelinde en az vakanın görüldüğü ikinci il oldu. Açıklanan son verileri göre Van'da vaka sayısında ciddi düşüş olduğu görüldü. Haftalık olarak vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenirken, Şırnak 14,27 onarıyla ilk sırada yer alırken, Van 19,19 oranıyla ikinci, Hakkari ise 30,55 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz"  ifadelerine yer verdi.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller, İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre bu hafta yine İstanbul, en çok vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıkarken, Şırnak ise Türkiye genelinde 81 il içerisinde en az vaka ile ilk sırada yer aldı. Vakanın en az görüldüğü illerin başında bu hafta Şırnak gelirken, Şırnak'ı sırasıyla, Van, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Muş, Batman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Iğdır takip etti. Van, 19,19 oranıyla 05-11 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerinde kaldı. Açıklanan verilere göre bu hafta Van'da vaka sayılarında ciddi düşüş olduğu görüldü.

15 MİLYONA YAKIN KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Alınan verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 14 milyon 693 bin 917 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Bugüne kadar Türkiye'de 97 bin 267 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, 272 bin 416 kişi ise halen enfekte. Türkiye'de enfekte olan 14 milyon 324 bin 234 kişi ise bu hastalığı atlattı.

146 MİLYON 446 BİN 575 AŞI YAPILDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Türkiye'de şuana kadar 146 milyon 446 bin 575 aşı yapıldı. 57 milyon 753 bin 41 birinci doz, 52 milyon 927 bin 949 ikinci doz, 27 milyon 479 bin 35 üçüncü doz aşı uygulandı.

bölgegazetesi

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