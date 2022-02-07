Van'da vaka oranı ikiye katlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 22-28 Ocak vaka sayısı İstanbul'da 889,58, İzmir 961,57, Ankara'da 1003,30 oldu. 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu. Geçtiğimiz hafta, 29,67 oranı ile Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van, 22-28 Ocak arasında 60,90 oranına yükseldi.