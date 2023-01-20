Van'da "Temel Uygulamalı Mikroanastomoz Kursu" düzenlendi

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen kursa katılan Wisconsin Üniversitesi Mikronöroşirurji Departmanı Laboratuvar Sorumlusu Dr. Abdullah Keleş, Beyin Cerrahi Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri ile asistan doktorlara mikroskopla uygulamalı eğitim verdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beyin kanamalarında, vasküler bozukluklarda ve damar malformasyonlarında beyin damarlarının tekrardan dizayn edilip dikilmesinin önemli olduğunu belirten İliklerden, "Wisconsin Üniversitesinden Dr. Abdullah Keleş tarafından beyin cerrahlarımıza önemli bir eğitim verildi. İlimizde ilk defa böyle etkinlik düzenlendi. Amerika'da görev yapan bir Türk bilim insanı tarafından bu eğitimin veriliyor olması bizi ayrıca gururlandırdı. Kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan da kursta verilen eğitimin oldukça önemli olduğunu anlattı.

Mikrocerrahi alanında damar yaralanmalarına daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini aktaran Aycan, "Eğitimin aşamaları var. Deney hayvanları üzerindeki eğitimleri tamamlandıktan sonra vakalar üzerinde bu yöntemi aktif kullanacağız. Asistanların eğitimi için de oldukça önemliydi. Bypass ameliyatları için verilen eğitimin çok sık tekrar edilmesi gerekiyor. Bundan sonra damarları daha etkili bir şekilde tedavi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursun sonunda katılımcılara sertifika verildi.AA