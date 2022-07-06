Van'da tatlı imalatı yapan iş yerleri denetlendi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç'in de katıldığı denetimlerde ekipler, hijyen koşullarını, eldiven, bone kullanımını, üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini ve ürün gramajlarını kontrol etti.

Kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere el koyan ekipler, iş yerine cezai işlem uyguladı.

Çetin, gazetecilere, bayram öncesinde üretim yapılan iş yerlerinde denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerin daha kapsamlı devam edeceğini belirten Çetin, "Ne kadar fazla denetim yaparsak işletmeler de o kadar dikkatli oluyor. Bayram öncesi vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmeleri için elimizden geleni yağacağız." dedi. AA