Van'da "Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Edremit'teki Uygulama Oteli konferans salonundaki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, projenin çok değerli olduğunu söyledi.

Kadınların ne kadar sağlıklı, eğitimli ve güçlü olursa, toplumun ve ülkenin de o kadar sağlıklı ve güçlü olacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Projemiz, sağlık okur yazarlığı konusunda da kadınlarımızı eğitecek. Kadınlarımız doğru bilgilendirilince çevresini de doğru bilgilendirir, aydınlatır ve sağlıklı nesiller yetişmesine öncü olur. Kadınlarımız bir şeye inanırsa onu başarır. Bu projenin de başarılı olacağına inancım tamdır. Projede görev alacak herkese kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum."

Proje kapsamında, kadınlara yönelik kanser taramaları yapılacak, obezite danışmanlık hizmeti ve eğitimi, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite, ilk yardım konularında eğitim verilecek. AA