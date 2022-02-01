Van'da OMİCRON vakaları artışta

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Şu an vaka itibarıyla ciddi bir artış olmasına rağmen hala Türkiye’de vaka sayısı en az olan illerin başında geliyoruz. İkinci doz aşıda da mavi kategoriyi yakaladık” dedi.

SAĞLIK 01.02.2022, 21:53
Van'da OMİCRON vakaları artışta

Van, korona virüs aşılama oranıyla yüzde 75’in üzerine çıkarak ‘mavi’ kategoriye ulaştı. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye’de en iyi iller arasında yer alan Van, aşılamadaki başarıyı biraz geç yakaladı. Aşılamanın ilk başladığı dönemlerde Türkiye ortalamasının çok gerisinde olan Van, yetkililerin yaptığı bilgilendirme ve kent genelinde kurulan aşı stantları sayesinde aşılama oranını yüzde 75’in üzerine çıkarmayı başardı.

“60 yaş üstü hastane ve evde yatan hastalarımız var”
İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Şu an vaka itibarıyla ciddi bir artış olmasına rağmen hala Türkiye’de vaka sayısı en az olan illerin başında geliyoruz. İkinci doz aşıda da mavi kategoriyi yakaladık. Uzun süre yoğun bakımda yatan 60 yaş üstü hastamız yoktu. Şu an 60 yaş üstü hem hastanede yatan hastamız hem de evde yatan hastalarımız var. Bunları da incelediğimizde uzun süre hatırlatma dozunu yapmamaları, üzerinden uzun zaman geçmesi insanlarımızı hastaneye düşürebiliyor” dedi.

“60 yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yapmalarını istiyoruz”
Van’ın birinci ve ikinci doz aşıda gösterdiği başarıyı hatırlatma dozu için de vermesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, “Şu an birinci ve ikinci doz aşıda çok iyiyiz ama maalesef üç ve dördüncü hatırlama dozunda istediğimiz düzeyde değiliz. Hastanedeki hastalarımızın da bir kısmı bunlardan oluşmakta. Biz 60 yaş üstü olan büyüklerimizi, hastalık geçirmiş olsa dahi aradan üç aydan fazla zaman geçtiyse mutlaka hatırlatma aşılarını olmaları gerekiyor. Normalde 60 üstü yaş grubunda bir ve ikinci doz aşımız ortalamanın üzerinde ama hatırlatma dozlarında düşüğüz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan mutlaka aile büyüklerimizin hatırlatma dozunu yapmalarını istiyoruz, geri kalan hafif geçmektedir” diye konuştu.

“Omircon'da ciddi bir artışımız var”
Merkeze bağlı üç ilçede omircon vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Bilmez, “Vakalarımız arttı ama hastanede yatan hasta sayımızda bir artış yok. İl genelinde yoğun bakımda 8 civarında yatan hastamız var. Toplam yatan hastalarımızda 50’nin altında ama şu an özellikle Van merkezde özellikle İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te vatandaşlarımızın büyük bir kısmı Omircon olmak üzere ciddi bir artışımız var. Taziye yerlerinde yeme ve içme konusundaki yasaklara riayet edilmesi, cuma namazlarında toplu ve kapalı ortamlarda maske konusundaki hassasiyetimizin devam etmesi gerekiyor. Bunun dışında genel durumumuz iyi, bu hastalığı tamamıyla geride bırakacağız” şeklinde konuştu.iha

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