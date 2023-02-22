Van'da obezite hastaları ücretsiz tedavi ediliyor

Hastanede 2019'da hizmete açılan obezite merkezinde uzman hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen görev yapıyor.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cezmi Meral, obezitenin birçok hastalığın temelini oluşturduğunu söyledi.

Meral, "Sağlık Bakanlığı bunu önemsediği için obezite ile mücadele konusunda Türkiye genelinde obezite merkezlerinin açılması için çalışma başlattı. 2019 yılının kasım ayında hastanemiz bünyesinde obezite merkezi açıldı. Bu merkezimizde uzman hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen görev yapıyor." dedi.

Obezite merkezinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir Coşkun ise 3 yılda 420 obezite hastasının merkeze başvurduğunu belirterek, obetizenin bölge için önemli sağlık sorunu olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Hastalarımıza 3 yılda toplamda 3 ton kilo verdirdik. Ortalama hasta başına 7,5 kilo verdirme başarısına sahibiz. Merkezimiz aktif şekilde çalışmaktadır. Gelen hastalarımıza öncelikle diyet tedavisi başlıyoruz. Diyet tedavisine 4 ayda yanıt vermeyen hastalarımıza bakanlığımızın uygun gördüğü ilaç, cerrahi, mide balonu veya botoksu gibi tedaviler öneriyoruz. Bunların tamamı hastanemizde ücretsiz karşılanıyor. Gelmek isteyen hastalarımızı merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.AA