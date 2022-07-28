Van'da Koronavirüs vakaları arttı, Uzmanlardan aşı çağrısı geldi!

Baran, AA muhabirine, son zamanlarda ülke genelinde Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığını söyledi.

Kovid-19'un bitmediğini, bulaşıcılığının devam ettiğini belirten Baran, Kurban Bayramı'ndan sonra bölgede arttığını dile getirdi.

Aşı süresi geçenlerin, aşılarını en son 5-6 ay önce yaptıranların ve risk grubunda yer alanların eksik aşılarını tamamlamaları gerektiğini aktaran Baran, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarında, hastanelerde ve kalabalık ortamlarda maskeye özen göstermesi gerekiyor. Tedbirli olmakta fayda var. Yeni aşılar üretildiğinde salgınla mücadelede başarı şansı artacaktır." dedi.

El hijyenine dikkat etmesi konusunda da uyaran Baran, "Vatandaşlarımıza maske takmalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Yatan hastalarımız şu an çok az sayıda. Primer ve kronik rahatsızlığı bulunup salgına yakalanan hastaların yatışları söz konusu." diye konuştu. AA