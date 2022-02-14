Van'da korkutan tablo: Vaka oranı 105,02’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 29 Ocak-4 Şubat vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu. Geçtiğimiz hafta, 60,90 oranı ile Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van, 29 Ocak-4 Şubat arasında 105,02 oranına yükseldi.