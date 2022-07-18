Van'da kadın hastanın midesinden 158 parça metal çıktı

Van’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 25 yaşındaki genç kadının midesinden çıkan metal parçaları, ameliyatı gerçekleştiren doktorları şaşkına çevirdi.

SAĞLIK 18.07.2022, 11:17 18.07.2022, 14:08
Van'da kadın hastanın midesinden 158 parça metal çıktı

Van’da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kesici cisimleri poşete sarmış
Genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı. Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu ediliyor.

“Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık”
İHA muhabirine konuşan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, hastanın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye getirildiğini belirtti. Tomografi sonucunda iğneyle birlikte yabancı cisimler de tespit ettiklerini ifade eden Dr. Tekeş, “Midesinde bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Tomografi filmleri çektik. Ameliyatta mideyi açtığımızda çeşitli yabancı cisimlerle karşılaştık. Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık. Hastamızın sağlık durumu iyi. Ameliyat sonrası çekilen röntgenlerde ise yabancı cisme rastlanmadı” dedi.

“İlk kez böylesiyle karşılaştık”
Midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getiren Tekeş, “Genç hastamızın midesinde çıkanlar bizi hem şaşırttı hem de üzdü. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın iyi olması bizi sevindirdi” diye konuştu.

Benzer bir olay daha yaşanmıştı
Geçtiğimiz günlerde Van’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden de 83 TL madeni para ve metal parçaları çıkmıştı.İHA-DHA

Yorumlar (1)
Alexxxxx 3 saat önce
Bende diyorum neden demir fiyatları yükseliyor meğer hepsini bu kadın yemiş
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