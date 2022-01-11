Van'da henüz omicron vakası görülmedi

Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de zor bir dönemden geçildiğini anlatan Vali Bilmez, "Özellikle pandemi açısından zor bir süreç geçiriyoruz. Ama ilimizde başta sağlık çalışanları olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşları, özellikle güvenlik mensupları bu süreçte ciddi şekilde organize oldular.

Halkımız da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uydu. İlimiz Türkiye genelinde genelde eni iyi illerden oldu. Şuanda da Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz. Ama yeni varyantlar hızlı bir şekilde yayılıyor. Omicron varyantı bölgemizde de artık tespit edildi.

İlimizde daha tespit edilmedi. 4-5 şüpheli vakamız oldu, ama onları Hıfzıssıhha'ya gönderdik. Sonuçları temiz geldi. Ama bu gelmeyecek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Vanlılara aşı çağrısını yineleyen Vali Bilmez, "Aşıda halen istenilen düzeyde değiliz.

Özellikle ikinci doz aşılarını olmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Eğitimimizin aksamaması, sağlık çalışanlarımızın daha çok sıkıntı çekmemesi için, onlara olan saygımız için, lütfen aşımızı olalım. Kalabalık ortamlarda uzun süre durmamaya çalışalım.

Taziyelerde uygulamaya koyduğumuz yemeklerin verilmemesine Van halkı büyük bir riayet ediyor. Bu uygulamamıza devam edelim. Şuan üniversite hastanemizde pandemi hastası yok. İlimizde pozitif olarak hastanelerde yatan hasta sayımız, 20'nin altındadır.

Bu durumumuzun devam etmesi için, aşı olalım. İkinci doz aşıda 17 yaş üstünde halen 74,2 civarındayız. İnşallah bunu en kısa sürede Van Gölü rengi olan mavi ile kentimizi maviye çevireceğiz. Hıfzıssıhha kurulumuzun aldığı kurallara vatandaşlarımızın riayet etmesini, mesafe, maske ve hijyen konusundaki duyarlılığımızı devam ettirelim.

Sosyal hayatımızın, ekonomik hayatımızın kısıtlamaya gidilmesi tarafı değiliz, inşallah gitmeyeceğiz. Şu an durumumuz iyi ama vatandaşlarımız bu duyarlılıklarını devam ettirsinler" dedi. Kapalı ortamlara daha çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Bilmez, "Özellikle soğuk bir kış mevsimi yaşıyoruz. Bölgemizde havalar çok soğuk. Bunun için kapalı ortamlarda, kalabalık olarak uzun süre kalmamaya gayret gösterelim. Bu süre sarfında basın mensupları da toplumu bilinçlendirmesi ve bilgilendirmesi konusunda, oldukça sorumlu davrandılar.

Hepsine teşekkür ediyorum. Şuanda genç ve orta yaş grubunda daha çok vaka görülüyor. Çoğunlukla aşı olmamışlarda vakaya rastlıyoruz. Yer yer aşı olanlarda da hastalık çıktı. Ama hastanede yatanların çoğu, ya aşı olmamış, yada hatırlama dozunu zamanında olmamış kişilerin olduğunu söyleyebilirim" şeklinde sözlerini noktaladı.

Bölgegazetesi