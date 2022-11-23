Van'da hastane var, randevu yok!
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden randevu alamayan vatandaşlar, randevu bulamadıkları için aylarca tedavi olamadıklarını dile getirdi. Vanlılar sağlık konusunda düşünceli...
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden randevu alamayan vatandaşlar, randevu bulamadıkları için aylarca tedavi olamadıklarını dile getirdi. Vanlılar sağlık konusunda düşünceli...
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