Van'da 'Hastane Sınıfı' kurulacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kurulacağını müjdeleyerek, çocukların eğitimlerine her şartta devam etmelerine imkân sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracaklarını ifade etti.

Bu kapsamda daha önce Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan 'hastane sınıfı' yoğun ilgi görmüştü. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çok boyutlu ve geniş kapsamlı faaliyetler yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, bu bağlamda sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için hastane bünyesinde veya evde tedavisi devam eden çocukların ayağına eğitim hizmeti götürüyor.

Sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrenciler ile uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenler de büyük fedakârlık gösteriyor. Bakan Özer, sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında bin 500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini belirterek, bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen, evde ya da hastanede tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ayağına kadar eğitim hizmeti götürülecek. Çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkân sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kurulacak. Van'da bulunan özel ve kamu hastanelerinde de istenilen her noktaya hastane sınıfını kurulabilecek.

Van Bölge Gazetesi