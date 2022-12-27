Van'da dünyaya gelen Prematüre üçüzler 3 aylık hayat mücadelesini kazandı

Van'da 28 haftalıkken 640, 900 ve 1060 gram ağırlığında dünyaya gelen bebekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 3 aydır verdikleri yaşam mücadelesinin ardından ailelerine kavuştu.

SAĞLIK 27.12.2022, 10:02
Van'da dünyaya gelen Prematüre üçüzler 3 aylık hayat mücadelesini kazandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Muhsin ile 19 yaşındaki Sevda Altay çifti, nisan ayında gittikleri hastanede üçüz bebeklerinin olacağını öğrendi.

Sancısının erken başlaması nedeniyle kentteki sağlık kuruluşuna başvuran Altay, doğumu riskli olduğunu için Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle henüz 28 haftalıkken dünyaya gelen 640 ağırlığındaki Eymen Araf, 900 gram olan İkra ve 1060 gram olan Estem bebekler, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Bakımları özenle yapılan bebeklerin ağırlığı, 3 aylık tedavinin ardından 1 kilo 730, 2 kilo 250 ve 2 kilo 500 grama ulaştı.

Prematüre bebekler, riskli durumların ortadan kalkması üzerine sağlıklı şekilde taburcu edildi.

"Sağlık problemleri bulunmuyor"

Van YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, AA muhabirine, prematüre bebeklerin yaşama tutunması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üçüz bebeklerin 3 aylık tedavi süreci geçirdiğini anlatan Tuncer, şunları kaydetti:

"Bebeklerin sağlık problemleri bulunmuyor. Tedavilerinin ardından 1 kilo 730, 2 kilo 250 ve 2 kilo 500 grama ulaşan üçüzler evde bakılabilecek duruma geldiler. Anne eğitimi tamamlandı, evde bakım için gerekli bilgiler verildi. Bebekleri taburcu ettik. Taburcu ettiğimiz bebeklere 'mezun oldu' diyoruz. Aynı zamanda ünitemizde annelere bebeklerin bakımı ve beslenmesiyle ilgili eğitimler de veriyoruz. Bölgede üçüz ve dördüz bebek doğumlarının görülme sıklığı düşük. İkiz bebek doğumlarını çok görüyoruz."

"Bakımlarını artık biz yapacağız"

Anne Sevda Altay da doğumdan sonra bebeklerinin hemen yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını anlattı.

Bebeklerini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda çok iyi bakmışlar. Durumları iyi. Bakımlarını artık biz yapacağız. Doktorlara ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ailede genelde ikiz doğumlar görülüyor fakat üçüz bebek beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Ağrı Devlet Hastanesine muayeneye gittiğimizde öğrenmiştik. Doğum sancılarım erken başladı. Doğumum riskli olduğu için Van'a sevk edildim. Bir erkek, iki kız bebeğim oldu. Çok güzel bir duygu yaşıyoruz. İsteyen herkese Allah nasip etsin."AA

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