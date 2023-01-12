Van'da diyabet hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı

Van’da Tip 1 diyabet tanısı konulan çocukların, dağıtılan ‘sensör teknolojisi cihazlar’ sayesinde minik parmakları delinmeden şeker düzeyi acısız ölçülebilecek.

SAĞLIK 12.01.2023, 14:43
Van'da diyabet hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı

Van Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Van’daki Tip 1 diyabet hastası 50 çocuğa daha ‘sensörlü şeker ölçüm cihazı’ dağıtıldı.

Geçtiğimiz Haziran 2022 yılı tarihinde ilk etapta 250 sensörlü şeker ölçüm cihazının dağıtıldığı Van’da, bugün 50 cihaz daha düzenlenen törenle dağıtılmış oldu. Edremit Uygulama Otelindeki cihaz dağıtım programı sırasında ailelerle sohbet eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise duygu dolu anlar yaşadı.

“Çocukların parmaklarının delinmesini istemiyoruz”
Cihaz dağıtım töreninde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vatandaşın sağlığı ve esenliği için canla başla çalıştıklarını belirtti. Vali Balcı, “Diyabet hastası çocukların parmaklarının delinmesini istemiyoruz. Çocukların parmağına batan iğne, yüreğimizi acıtıyor. Allah’a şükür devletimizin bu konuda imkanları çoktur. Şu ana kadar 300 çocuğumuza sensörlü şeker ölçüm cihazı verdik. Bizler şu an bunun kaynağını Büyükşehir Belediyemizden karşılıyoruz.

Milletimizin kendi kaynaklarını, milletin kendisine ve özellikle de çocuklarına harcıyoruz. Bu yaptığımız bir lütuf değil, çocuklara karşı bir görevimizdir. Sizlerin yükünü almak, dertlerinizle dertlenmek bizleri çok mutlu ve bahtiyar ediyor. Bir çocuğun parmağının günde 10 kez delinmesi ve ailelerin çocuklarıyla ilgili tüm sıkıntılarını biliyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Cihaz bizim için en büyük kolaylık oldu”
Çocuğu diyabet hastası olan Gizem Demir isimli anne ise kızına 2 yaşındayken diyabet tanısı konulduğunu belirterek, “Bu hayatımızın en zor anlarından biriydi. Tanı konulduktan sonra günde 9 kez parmaktan şeker ölçümü ve 4 kez insulin enjeksiyonu yaparak hayatımıza devam ettik. Geçtiğimiz haziran ayında sensörlü şeker ölçüm cihazına kavuştuk. Bu cihaz bizim için en büyük kolaylık oldu. Artık çocuğumuzun gözlerimizin yanında olmadığı her anda güvende olduğunu biliyoruz. Diğer kolaylıklardan biri ise çocuğumuz yaptığı her aktiviteyi yarıda kesip, parmağından şeker ölçmemek oldu” diye konuştu.

Hem kendisi hem de çocuğu diyabet hastası olan İkram Polat da 10 yaşındaki kızının, günlük 10 kez parmakları delinmeden şeker ölçümün yapılacağını dile getirdi. Polat, çocuğunun artık kurtulduğunu ve cihazı kendisinin almış kadar mutlu olduğunu kaydetti.
Sensörlü şeker ölçüm cihazına kavuşan çocuklar ise cihaz sayesinde artık canlarının acımayacağını söyledi.iha

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